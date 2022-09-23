В Якутии план уборки урожая картофеля выполнен на 82%

Об этом сообщил руководитель Департамента растениеводства, мелиорации министерства сельского хозяйства Якутии Вячеслав Гаврильев на брифинге о ходе кормозаготовительной кампании в республике.

По его информации, во всех категориях хозяйств Якутии на 22 сентября урожай картофеля собран из 82% от всей посевной площади или на 113% к соответствующему периоду прошлого года.

По овощам открытого и закрытого грунта данный показатель сегодня составляет 61%.

Сегодня из-за дождей в медленном темпе идет уборка зерновых культур. Пшеницы убрано с площади 1161 га, ячменя – с 928 га, овса – с 3 446 га.

Напомним, что общая посевная площадь по региону составляет 48,5 тыс. га, из них зерновых культур – 10 932 га, картофеля 6 711 га, овощей открытого грунта 1 391 га и кормовых культур 29,4 тыс. га.