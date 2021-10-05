В Якутии план ремонта региональных автодорог выполнен на 72%

В республике по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожники намерены к концу октября отремонтировать и ввести в эксплуатацию 221 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

С начала дорожного сезона на заявленных в план 23 объектах общий процент выполнения работ составил 72,58%. В первой декаде октября планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов, протяженностью свыше 102 км, остальные 15 объектов будут сданы до конца текущего месяца. Еще один объект был сдан в сентябре.

На сегодня АО «РИК Автодор» уложил асфальт на участках автомобильной дороги «Умнас», общей протяженностью 20,5 км. Подрядные организации ООО «Север+Восток»» и ООО «СУ-77» завершили асфальтирование участков с. Сырдах – с. Тулагино (4,16 км) и с. Аппаны — с. Хатырык (18,5 км) автодороги «Нам».

Помимо этого, основные дорожные работы завершены или проводятся на автомобильных дорогах «Хатассы» «Амга», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон».

По состоянию на 30 сентября, обеспечена укладка верхнего слоя дорожной одежды, обшей протяженностью 149,2 км или 67,49 % от плана.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в этом году дорожники установят 17,5 км наружного освещения на автомобильных дорогах «Умнас», «Амга», «Оймякон», «Кобяй» и «Себян», свыше 5,6 км барьерных ограждений на автодорогах «Анабар», «Нам», «Абалах», «Умнас». Также планом предусмотрена установка 2597 дорожных знаков на автодорогах «Амга», «Абалах» и «Борогон».