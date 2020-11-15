В Якутии писать грамотно-модно

Якутск занимает первое место на голосовании по выбору столицы мировой акции «Тотальный диктант — 2021», сообщает ЯСИА.

На данный момент за столицу республики проголосовало более 1670 человек. В пятерку лидеров также входят Рязань с 1560 голосами, Ярославль — 950, Саранск — 840, Томск — 820.

Проголосовать за Якутск можно на сайте тотального диктанта. Голосование продлится до 12 часов по московскому времени 24 ноября 2020 года. Проголосовать может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru. Каждый зарегистрированный пользователь может голосовать один раз в сутки.

Победитель будет выбран и объявлен 6 февраля 2021 года на традиционной конференции Тотального диктанта. Сама акция пройдет 10 апреля 2021 года по всему миру. Автором текста Тотального диктанта 2021 года стал Дмитрий Глуховский.

Напомним, что за прошедшие семь лет в Якутии диктант написали около восьми тысяч жителей республики разных возрастов, специальностей, национальностей, объединенных девизом «Писать грамотно — это модно». В разные годы к акции присоединялись жители всех улусов Якутии, гости республики, в том числе иностранцы.