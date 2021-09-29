В Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 350 тысяч человек

В ходе сегодняшнего брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместитель председателя Правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила, что в Якутии достаточно усиленными темпами продолжается вакцинация.

«На 29 сентября в республику поступило 501 355 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Использовано 71,9 % от общего объёма поступившей вакцины», – сообщила Ольга Балабкина.

По данным оперштаба, по состоянию на 29 сентября 2021 года первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получил 349 461 человек, в том числе 65 884 человек старше 60-и лет.

Вторую вакцинацию получили 328 228 человек, в числе которых 61 951 человек старше 60-и лет.

Продолжается ревакцинация лиц, привившихся более шести месяцев назад. Ревакцинировано 10 827 человек.

Напоминаем, оперштаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ежедневном режиме информирует о пунктах вакцинации. С адресами для получения вакцины в городе Якутске на 29 сентября 2021 года можно ознакомиться здесь. «Только вакцинация и соблюдение всех ограничительных мер позволяют сохранить баланс санитарно-эпидемиологического благополучия», – подчеркнула Ольга Балабкина.