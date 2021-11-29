В Якутии первую вакцинацию получили 474 160 человек

На 28.11.2021 г. в республику поступило всего 657 120 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию – 474 160 человек, в том числе 93 270 лиц старше 60 лет.

Вторую вакцинацию получили – 426 270 человек, в том числе 83 771 человек старше 60 лет.

Ревакцинировано – 59 336 человек.

Использовано 72,3 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.