29.11.2021
11:09
80
Коронавирус
В Якутии первую вакцинацию получили 474 160 человек
На 28.11.2021 г. в республику поступило всего 657 120 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Получили первую вакцинацию – 474 160 человек, в том числе 93 270 лиц старше 60 лет.
Вторую вакцинацию получили – 426 270 человек, в том числе 83 771 человек старше 60 лет.
Ревакцинировано – 59 336 человек.
Использовано 72,3 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Brief
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