В Якутии перевозка грузов по железной дороге проходит в штатном режиме

Работа по организации перевозок пассажиров и грузов по железным дорогам ведется в штатном режиме в Республике Саха (Якутия).

Для своевременного завоза продовольствия и социально значимых товаров по железной дороге с учётом сроков закрытия ледовых переправ Правительством Якутии проводится работа с ОАО «Российские железные дороги» о приоритетной отправке продовольственных товаров первой необходимости в адреса грузополучателей региона.

«В адрес генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова направлено обращение об отправке контейнерного поезда с 70 контейнерами, гружеными товарами первой необходимости со станции Кунцево-2, по отправке 5 вагонов с продовольствием из Москвы, а также по отслеживанию иных вагонов с продовольствием», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев.

По словам генерального директора АО АК «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина, у компании имеется запас прочности, который позволит обеспечить бесперебойную перевозку грузов и пассажиров. За два месяца 2022 года по инфраструктуре компании перевезено 1,4 млн тонн грузов, что на 41% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

Основную долю в структуре перевозок грузов занимает уголь, объем которого составил 539,6 тыс. тонн. Перевозки нефтепродуктов выросли на 38%, достигнув отметки 78 тыс. тонн. Также рост отмечается по перевозкам прочих грузов на 52% – 36,6 тыс. тонн, продовольственных грузов на 5% – 9,6 тыс. тонн. Всего через станцию Нижний Бестях перевезено 219,9 тыс. тонн грузов, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, АО АК «ЖДЯ» обеспечивает перевозку пассажиров по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири в зоне Транссибирской магистрали. Пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00, с которым курсируют по утвержденному расписанию вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска. Желающие уехать дальше Иркутска могут это сделать с пересадкой на поезда ОАО «РЖД» на станции Сковородино.