Крупное ДТП в Якутии — пострадали четыре пассажира УАЗ-санитарки

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Нюрбинском районе Якутии, в результате опрокидывания машины пострадали четыре пассажира, трое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

«По предварительной информации, ДТП было зарегистрировано в 09:30 23 ноября. Поступило сообщение, что на дороге муниципального значения в Нюрбинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Предварительно установлено, что водитель УАЗа, следуя в направлении из села Малыкай в сторону города Нюрбы, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщили в управлении.

На момент ДТП в салоне находились шесть пассажиров, из них пострадали четверо. Трое госпитализированы с различными переломами, одному человеку назначено амбулаторное лечение. В управлении ГИБДД уточнили, что в салоне машины детей не было.

Пострадавших доставили в Нюрбинскую ЦРБ.

Подробности ДТП сообщает тгк ТайгаПост, УАЗ-санитарка, приписанный к Малыкайскому врачебному участку Нюрбинской ЦРБ, съехал с зимника и перевернулся на участке дороги Малыкай — Нюрбачан. Это сложная трасса, доступная лишь грузовикам и внедорожникам. По данным ТайгаПост, зимник официально еще не открыт, но местные уже активно пользуются им, поскольку он вдвое сокращает путь до районного центра Нюрбы.

В скорой помощи было четыре пассажира. Состояние водителя удовлетворительное, он не получил травм. А вот все пассажиры с многочисленными переломами и ушибами госпитализированы в травматологическое отделение НЦРБ. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.