В Якутии перевернулся микроавтобус с 7-ю пассажирами

В Мегино-Кангаласском районе опрокинулся микроавтобус с семью пассажирами. По предварительным данным ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля.

29 августа в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в приёмный покой местной больницы за медицинской помощью обратились две женщины 1957 г.р. и 1948 г.р. с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что пострадавшие получили различные травмы во время следования на такси по маршруту «Якутск – Амга». Водитель автомашины «УАЗ-220695-04» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил опрокидывание транспорта. В момент аварии в салоне находились семь пассажиров, двое из которых травмировались.

Водитель имеет разрешение на осуществление предпринимательской деятельности по осуществлению перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Причиной ДТП, со слов водителя, стала неисправность рулевого управления.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у таксиста факта употребления алкогольных напитков.

В отношении водителя составлены административные за управление транспортным средством при наличии неисправностей и перевозку пассажиров, не пристёгнутых ремнями. Пострадавшие пассажиры также были привлечены к ответственности за игнорирование использования ремней безопасности.