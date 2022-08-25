Перевернулась лодка: утонула женщина, прибывшая в командировку в Усть-Маю…

Трагедия на воде, произошедшая в среду в Усть-Майском улусе, унесла жизнь сотрудницы Роспотребнадзора. Женщина прибыла в район в командировку.

Как сообщили ЯСИА в районной Единой дежурно-диспетчерской службе, моторная лодка натолкнулась на топляк и перевернулась. «Всего в лодке было четверо человек — трое мужчин и женщина. Они возвращались после рабочей командировки и натолкнулись на топляк, в результате чего моторка перевернулась. Мужчинам удалось выжить, женщине, к сожалению, нет», — информировали в ЕДДС. Уточняется, что на всех были спасательные жилеты. Выживших подобрала другая лодка.