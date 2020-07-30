30.07.2020
16:50
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Происшествия

В Якутии перевернулась лодка с людьми

В Верхоянском районе перевернулась лодка. Погиб ребенок.

Следствием установлено, что 21 июня 2020 года по реке Адыча с участка Магалла Верхоянскогорайона Республики Саха (Якутия) на моторной лодке выехала семья из 6 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей. При движении по реке между участками Магалла и Алысырдах мотор лодки перестал работать, и судно понесло по течению. После столкновения с лежащим в водедеревом, произошло опрокидывание лодки, в результате чего находящиеся на борту люди оказались в воде, ребенок, 2015 г.р., погиб.  

При этом установлено, что мужчина, управлявший судном, не имеет права на управление маломерным судном, то есть не имеетсоответствующих знаний и навыков. Использовал не прошедший в установленном порядкетехническое освидетельствование подвеснойлодочный мотор, мощностью 30 лошадиных сил, при этом превысил максимальнуюпассажировместимость указанной лодки, которая составляет 4 человека, включая судоводителя.

Расследование уголовного дела завершено.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены прокурору для утверждения.  

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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