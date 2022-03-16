В Якутии пересмотрят схему поставок импорта

Вопросы импортозамещения и выработки альтернативных схем поставок оборудования, техники для транспортного комплекса, здравоохранения, связи и энергетики, пищевой промышленности и сельского хозяйства рассмотрели в республике, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Практически каждая отрасль экономики республики в той или иной степени связана с импортом. Поэтому нам необходимо принять ряд мер, направленных на создание производств по импортозамещению. Также мы должны перестроить работу по поставке в республику комплектующих, техники и оборудования, запчастей для воздушных судов авиации, высокотехнологического медицинского оборудования», — приводятся слова главы Айсена Николаева.

Руководитель региона поручил обеспечить льготное кредитование IT-компаний через Венчурную компанию «Якутия». Также правительство должно проконсультировать крупные промышленные предприятия в вопросах поиска новых поставщиков импортного оборудования и сырья, выстраивании логистики с дружественными странами. Курировать от правительства эти вопросы будет министерство по внешним связям и делам народов Якутии.

«Поиском аналогов товаров и услуг, технологий и продукции, попавших под санкционные меры, разработкой альтернативных путей поставок займётся оперативная группа, созданная в правительстве. Мы пересматриваем схемы поставок техники и оборудования, в первую очередь, через дружественные нам страны — Китай, Турцию и Казахстан», — сказал министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу по импортозамещению в реальном секторе экономики. На федеральном уровне получат поддержку базовые отрасли промышленности и системообразующие предприятия. Малый и средний бизнес поддержат льготным кредитованием, субсидиями и дополнительным фондированием.

Существенно расширят квоты по госзакупкам при условии развития приоритетных направлений в промышленности. В первую очередь получат поддержку те отрасли, в которых доля импортных поставок составляет существенную часть.