В Якутии переписчиков встречают в красивых национальных костюмах

На начало дня 13 апреля полностью завершена Всероссийская перепись населения в 3-х труднодоступных территориях, а также в отдаленных участках Горного района, где было переписано 46 человек: в с. Тонгулах — 15 человек, в с. Улу-Сысы – 5, в с. Харыялаях – 9 и на участках – 17. Все они находятся от районного центра на удаленном расстоянии. Для того, чтобы провести опрос населения в с. Харыялаях, переписчику пришлось ради 9 человек преодолеть на автомобиле повышенной проходимости, расстояние в 109 км в течение 2-х часов. До остальных указанных населенных пунктов время в пути достигает до 5 часов, сообщают в Саха(Якутия)стате.

В республики перепись продолжается. По состоянию на 13 апреля переписчики обошли 10049 помещений и переписали 31 326 человек или 65,5% от всего населения, подлежащего опросу в апреле. По ряду районов аналогичный показатель превышает республиканский уровень: в Жиганском – 70,7%, Анабарском – 69,2%, Усть-Янском – 68,2%, Нижнеколымском – 67,9%.

Повсеместно население относится к переписи с пониманием, как, например, многодетная семья из Усть-Янского района, для которой участие в данном мероприятии оказалось целым событием. Члены семьи встретили переписчика в красивых национальных костюмах и охотно отвечали на вопросы переписного листа. И это понятно, потому что результаты переписи станут основой для многих социальных программ, в том числе и по поддержке многодетных семей. Для нашей республики это крайне важно. Ведь у нас по последней переписи свыше 17 тыс. многодетных семей.

На протяжении более ста лет институт семьи в Якутии претерпел серьезные изменения. Так по данным Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. в Якутской области средний размер семьи составил 5,5 человек, при этом преобладающим типом семьи была многодетная сельская семья, а итоги переписи 2010 года показали, что наиболее распространенным типом семьи являлась городская семья с одним ребенком, при этом средний размер домохозяйства составил 2,9 человека.