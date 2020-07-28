В Якутии перенесут внутридомовые ремонтные работы

Глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание по вопросу реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории республики.

На совещании с участием руководителей профильных министерств и ведомств рассмотрели ход выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и план работы Фонда капитального ремонта.

Как отметил глава Якутии, существует ряд объективных и субъективных трудностей при реализации региональной программы капитального ремонта. Они связаны, в первую очередь, с несбалансированностью плана текущего года и вопросами финансовой устойчивости региональной системы капремонта.

Для этих целей в региональном бюджете на 2020 год господдержка была увеличена до 500 млн рублей, что в два раза больше, чем показатель 2019 года.

По информации министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова, всего в республике в программе участвуют 4 058 многоквартирных домов общей площадью 11 199 тыс. кв. м. План капремонта текущего года с учётом остатков прошлых лет составляет более 1 000 многоквартирных домов. На данный момент контракты на ремонт заключены по 256 домам на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Как отметил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) Владимир Ионин, ведутся работы по утеплению и ремонту фасадов, фундамента, замене окон и дверей в подъездах. Но в связи с пандемией приостановлено проведение работ, требующих доступа в квартиры жильцов, таких как замена внутридомовых инженерных сетей. В связи с этим, графики завершения работ будут скорректированы и перенесены на более поздний срок.

«Наша стратегическая цель – к 2030 году полностью ликвидировать аварийное жильё в республике. Для этого правительство республики продолжит работу с федеральными органами власти по пересмотру региональной программы в сторону исключения из неё домов, где капитальный ремонт экономически нецелесообразен», – подчеркнул Айсен Николаев.

По словам главы республики, такие дома должны расселяться и сноситься по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а не подвергаться повторному ремонту из года в год.

Более того, будет пересмотрен подход в сторону повышения энергоэффективности в ЖКХ. Опыт показывает, что это наилучший способ повысить экономические показатели не только по стоимости строительства, но и по показателям комплексного развития территорий.