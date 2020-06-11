11.06.2020
14:35
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Якутия

В Якутии перенесли Ысыах Олонхо

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, глава Якутии Айсен Николаев 11 июня подписал распоряжение о переносе проведения XIV Республиканского Ысыаха Олонхо в Олёкминском районе на 2021 год. 

Решение о переносе даты проведения Ысыаха Олонхо, запланированного на 19-21 июня 2020 года, принято исходя из интересов сохранения жизни и здоровья якутян и в целях недопущения новых случаев инфицирования COVID-19.  

Согласно распоряжению Главы Республики Саха (Якутия), планировавшийся в 2021 году Ысыах Олонхо в Оймяконском районе по пожеланиям организаторов будет перенесен на 2023 год. 

Республиканский Ысыах, посвящённый 100-летию со дня образования Якутской АССР, в 2022 году пройдет в Верхневилюйском улусе. В 2024 году праздник примет Амгинский улус, а в 2025 году – Нерюнгринский район.

Более подробно с текстом распоряжения Главы Якутии Айсена Николаева «О проведении  республиканского национального праздника Ысыах Олонхо в 2021-2025 годах» можно ознакомиться здесь.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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