В Якутии перенесли отборочные соревнования WorldSkills-2020

Региональный координационный центр WorldSkills Республики Саха (Якутия) информирует, что на основании Указа главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года №1055 о введении на территории Республики Саха (Якутия) режима повышенной готовности и об ограничении проведения спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, письма администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) от 17 марта 2020 года №172-А21 во исполнение перечня поручений главы РС(Я) по итогам совещания по эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия) от 16 марта 2020 года № Пр-29-А1, а также информационного письма союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия)» от 18 марта 2020 года принято решение о переносе сроков проведения Отборочных соревнований для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020, проведение которых было запланировано в Республике Саха (Якутия) с 13 по 30 апреля.

Информация о сроках проведения Отборочных соревнований будет известна позднее.