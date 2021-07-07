В Якутии перекрыли наркотрафик из Московской области в Якутск

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Якутска и одного жителя Московской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере в составе организованной преступной группы), ч. 3 ст. 30 — п.п. «а», «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном и особо крупном размерах в составе организованной преступной группы). Двоим из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, один из обвиняемых, являясь участником преступного сообщества, обеспечивал незаконную пересылку из Московской области в г. Якутск через транспортные компании партий наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

Обвиняемые, жители столицы республики, один из которых член преступного сообщества, принимая данные посылки, размещали их в тайниках для дальнейшей продажи потребителям наркотиков. Их преступные действия пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, изъято более 800 грамм синтетических наркотиков.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.