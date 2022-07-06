В Якутии перед судом предстанет бывший руководитель финансовой организации

Обвиняемая фиктивно получала зарплату и под видом инвестирования похитила около 2 миллионов рублей.

Следственной частью про расследованию организованной преступной деятельности СУ МУ МВД России «Якутское» окончено предварительно расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Якутска, обвиняемой в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренной частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Следствием установлено, что обвиняемая в период с октября 2020 по ноябрь 2021 года, являясь руководителем кредитно-кассового офиса одной из коммерческих банков, используя свое служебное положение, решила систематически похищать денежные средства. Для реализации преступного замысла она использовала персональные данные гражданки, которая ранее обращалась в офис и оставила копии документов.

Недобросовестный руководитель оформила на ее имя банковскую карту и ежемесячно вносила в графики работы сотрудников офиса ложные сведения об исполнении ею трудовых обязанностей, хотя она фактически не являлась работником организации. Начисленными денежными средствами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению.

Продолжая противоправные действия, злоумышленница убедила двух клиентов принять участие в инвестиционной программе банка. Не догадываясь о ее преступных намерениях, граждане согласились внести свои сбережения, однако обвиняемая похитила их, перечислив средства на ранее открытый ею счёт.

В результате сумма похищенных денежных средств составила около 2 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения ущерба по ходатайству следователя решением суда наложен арест на имущество обвиняемой.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

Следствием собрана необходимая доказательственная база. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Якутский городской суд для рассмотрения.