23.12.2020
16:15
91
Происшествия
В Якутии пенсионеру вернули похищенные деньги
В ходе расследования уголовного дела следователем Отдела МВД России по Верхневилюйскому району проведены мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного 66-летнему пенсионеру.
Ранее у пенсионера были похищены 70 000 рублей при помощи «мобильного банка». Потерпевший посетил праздничное мероприятие, во время которого 37-летний односельчанин незаметно взял его сотовый телефон и, пользуясь тем, что знал пароль от мобильного приложения, похитил все сбережения пенсионера. Похищенные деньги он направил на погашение своих кредитов.
70 000 рублей возвращены пенсионеру в Отделе МВД России по Верхневилюйскому району.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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