В Якутии пенсионерке придется выплачивать 1 млн

В начале декабря прошлого года 67-летняя жительница Якутска, просматривая видеоролики в интернете, наткнулась на рекламу о возможностях дополнительного заработка на инвестициях якобы от одного из ведущих банков.

Заинтересовавшись, женщина прошла по ссылке и заполнила электронную форму, где оставила свои данные и номер сотового. Через некоторое время ей стали поступать звонки от неизвестных лиц, представлявшихся «финансовыми экспертами», которые объясняли какие приложения необходимо установить, куда нажимать и что делать для открытия счета.

Вскоре пенсионерка внесла на указанный ей счет первый платеж — 15 тысяч рублей. Через несколько дней увидела в мобильном приложении сумму прибыли в размере 1 472 рубля. В тот же день «эксперты» стали настаивать о вложении более крупных сумм денег. Следуя их указаниям потерпевшая оформила в различных банках несколько кредитов на общую сумму 1 млн 83 тысячи рублей, которые незамедлительно перевела на продиктованные ей счета.

Так и не дождавшись обещанных дивидендов, спустя месяц пенсионерка решила написать заявление в правоохранительные органы.

Уважаемые якутяне! Не верьте рекламе в интернете о быстром и лёгком заработке! Не переходите по неизвестным ссылкам, не устанавливайте сомнительные приложения и тем более не вкладывайте деньги под предлогами небывалой прибыли, в противном случае вы рискуете остаться ни с чем!