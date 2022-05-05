В Якутии пенсионерке мошенник представился следователем и выманил 1,4 миллиона рублей

62-летняя жительница Мирного лишилась около полутора миллионов рублей, поверив лжеследователю, который обещал компенсацию за БАДы.

Пенсионерка в январе 2019 года приобрела своему супругу биологически активные добавки. Полгода спустя ей позвонил молодой человек, который представился следователем. Мужчина сообщил, что приобретенные ею ранее БАДы оказались некачественными, и ей положена компенсация в размере 6 млн рублей. При этом собеседник добавил, что для этого необходимо оплатить «юридические услуги». Потерпевшая сразу поверила лжеследователю, так как находилась в стрессовом состоянии после похорон мужа. В тот момент у неё даже подкралась мысль о том, что именно эти БАДы стали причиной скоропостижной кончины благоверного. Общение женщины с аферистом продолжалось в течение 8 месяцев. За это время она успела оформить несколько кредитов и перечислить злоумышленнику 1 443 103 рубля. Но обещанной компенсации так и не дождалась.

Уважаемые граждане! Напоминаем: лица, осуществляющие телефонные звонки от имени следственных органов и предлагающие компенсации за ранее приобретенные лекарства или биологически активные добавки, являются мошенниками! Будьте осторожны и предупредите об этом своих пожилых родственников!