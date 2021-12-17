В Якутии пенсионер обогатил мошенников почти на 5 миллионов

Пенсионер из г. Нерюнгри лишился около 5 миллионов рублей, желая быстро заработать. 62-летний горожанин рассказал сотрудникам полиции, что в интернете увидел рекламу с возможностью пассивного дохода и, заинтересовавшись предложением, оставил заявку. В тот же день с ним связался финансовый аналитик «Артур» и сказал, что поможет получить хороший доход через специальное приложение. Для начала «Артур» предложил внести 1 000 долларов. Поверив убедительной речи «аналитика», мужчина перевёл указанную сумму на счёт незнакомого лица. Затем с ним связался другой «специалист» и сказал установить приложение «Meta Trader 4», чтобы видеть свой инвестиционный счет и доходы. Увидев в приложении, что вложенная сумма выросла, мужчина решил, что фортуна ему улыбнулась, и продолжил совершать сделки по купле-продаже различных акций.

Затем потерпевшему сказали, что ему нужно застраховать денежные средства, находящиеся на счету приложения. Мужчина занял у знакомых 1 500 000 рублей и перевёл их на счёт уже другого лица, после чего продолжил совершать сделки, а «аппетиты» у аферистов росли. Войдя в азарт, потерпевший занял ещё крупную сумму денег и оформил кредиты в банке, чтобы получить «лёгкие» деньги. Когда потерпевший решил вывести свои якобы заработанные средства, с него запросили банковскую гарантию в размере 21 000 долларов, только тогда он понял, что всё это время общался с мошенниками. В итоге нерюнгринец обогатил аферистов на 4 миллиона 735 тысяч рублей.

Уважаемые якутяне! В очередной раз призываем к бдительности! Запомните: не бывает быстрого и лёгкого заработка, все предложения без особых усилий поправить своё материальное положение лишь приманка мошенников, которые хотят обогатиться за счёт доверчивых граждан.