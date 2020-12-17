В Якутии пекарню признали банкротом

Исполняющим обязанности руководителя следственного отдела по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Иваном Гоголевым проведена встреча с работниками ООО «Бурдук Ас», перед которыми имеется задолженность по заработной плате.

Установлено, что данное предприятие в установленном порядке признано несостоятельным (банкротом), назначен конкурсный управляющий, по информации которого в настоящее время имеется задолженность по заработной плате перед 5 работниками на общую сумму около 500 тысяч рублей. Погашение указанной задолженности планируется в январе 2021 года в результате реализации имущества.

В ходе встречи обсуждены причины и обстоятельства возникновения задолженности, эффективность принимаемых конкурсным управляющим мер, а также выработан план дальнейших совместных действий при сохранении указанной задолженности.

Граждане, чьи права на оплату труда нарушены, а также руководители предприятий и организаций независимо от форм собственности, допускающие подобные нарушения, не останутся без внимания со стороны следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. При наличии оснований действиям таких руководителей будет дана уголовно-правовая оценка.

Ход погашения задолженности находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного отдела.