В Якутии педофил два года насиловал ребенка

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия) и п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия).

На данном этапе установлено, что в период с 2020 года по настоящее время муж тёти несовершеннолетней 2007 года рождения неоднократно совершал в отношении последней развратные действия и изнасилование.

Злоумышленник задержан и по ходатайству следователя в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Мобильной кризисной службой проводятся реабилитационные мероприятия с целью оказания психологической помощи несовершеннолетней потерпевшей.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.