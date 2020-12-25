В Якутии педиатрам вручены награды

Награжденные с главным врачом ДИКБ Владимиром Богдашиным и председателем профкома Натальей Страховой.

С пандемией столкнулись все медики, это касается и тех, кто работал в «красной зоне», и тех, кто остался на основном медицинском фронте – в сфере оказания плановой и экстренной медицинской помощи. На многих из них легла двойная нагрузка, им пришлось, сменяясь, работать и «красной зоне» и на своем рабочем месте в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемическими нормами, которые существенно усложнили труд врачей и медицинских сестер. Не остались в стороне и детские инфекционисты. Им должно быть, было даже сложнее, чем врачам, работающим со взрослыми пациентами.

Педиатры. Мы доверяем им самое дорогое – наших детей.

Круглые сутки находясь рядом с больными детьми, сражаясь за их жизнь и здоровье, детские врачи и медицинские сестры Детской инфекционной каждый день совершают подвиг ради здоровья и жизни своих маленьких пациентов.

За самоотверженный труд, высокий профессионализм государственные и ведомственные награды вручены сотрудникам столичной Детской инфекционной клинической больницы.

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)» присвоено врачу-рентгенологу, заведующему рентген-кабинетом Анастасии Николаевне ЛУКАЧЕВСКОЙ.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждена анестезиолог-реаниматолог, заведующий ОАРИТ Ольга Сергеевна СТЕПАНОВА.

Почетной грамотой Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и именными часами за заслуги в области социального развития республики награжден заместитель главного врача по организационно-методической работе Николай Петрович ТИХОНОВ.

Скромные люди, великие труженики, верные своему врачебному долгу.

С заслуженными вас наградами, дорогие доктора! Думаю, что не одна семья, знакомая с Детской инфекционной клинической больницей, порадуется сегодня за вас, узнав эту новость.

Здоровья вам и счастливого Нового года!