В Якутии педагог подозревается в педофилии над мальчиками

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя МБОУ “Екюндюнская основная общеобразовательная школа им. В.П. Трофимовой” по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По данным следствия, в феврале 2021 года педагог в помещении интерната совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух 13-летних воспитанников школы.

Преступления вскрылись лишь после самовольного ухода мальчиков из интерната и совершения ими угона автомашины. После их обнаружения в ходе беседы мальчики сообщили сотрудникам полиции причину ухода из учреждения, рассказав о поведении педагога и о своем нежелании дальнейшего нахождения в интернате.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу назначены и проводятся медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генотипоскопическая, компьютерно-техническая судебные экспертизы. По ходатайству следователя мужчина взят под стражу на время следственных действий. Расследование продолжается.

Следствие располагает данными о возможных аналогичных эпизодах преступной деятельности обвиняемого. В этой связи лиц, пострадавших от действий воспитателя, либо владеющих информацией о данных происшествиях, просят обратиться в Вилюйский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) к следователю Чирикову Айталу Алексеевичу по телефону: 89142388580.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая