В Якутии пчелы начали собирать мед

Создание регионального Центра по производству меда, опорными пунктами которого стали села двух соседних районов — Мегино-Кангаласского и Амгинского, призвано обеспечить профессиональную поддержку пчеловодства. Организаторы проекта планируют уже этим летом запустить его реализацию в пилотных селах на полную мощность.

Инвестиционный проект по созданию Центра по производству меда ориентирован на развитие пчеловодства в Республике. Его пилотными точками роста стали села Сымах, Елечей, Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса и Сатагай Амгинского улуса, жители которых на днях получили весь необходимый инвентарь для пасеки, в том числе оборудование для отбора, откачки, упаковки меда, спецодежду, улеи и пчелосемьи. Основателем и координатором проекта выступает член Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию Людмила Николаева при участии ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» и Агрохолдинга «Туймаада».

«Сегодня отмечается большой интерес к производству якутского мёда среди жителей республики. Одной из инициатив по поддержке пчеловодства в северных широтах, апробации бизнес-кейсов в этом направлении стало создание Центра по производству меда в Республике Саха (Якутия)», — отметила Анна Стручкова, генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)».

Одним из них идейных вдохновителей и участником проекта стал социальный предприниматель Марат Залялов, имеющий 10-летний опыт успешного пчеловодства в Якутии. Он отметил, что масштабирование производства якутского меда позволит сформировать агротехнологию на уровне республики, имеющую хорошую экономику с высокой добавочной стоимостью и ликвидностью.

Основой проекта стала поддержка людей и деловой подход к проекту со стороны муниципалитетов. Глава Алтанского наслега Мегино-Кангаласского улуса Николай Матчитов отметил необходимость поддержки данной инициативы как перспективного направления народного хозяйства: «Прежде чем войти в проект, мы изучили этот вопрос, подробно пообщались с его организаторами. Все-таки это совершенно новый вид деятельности, требующий иного подхода, в отличии от таких традиционных направлений, как скотоводство и коневодство. И в итоге мы решили взяться за пчеловодство, первые финансовые результаты ожидаем уже осенью. Думаю, мы станем примером для развития пчеловодства и в других улусах».

Организаторы проекта планируют летом 2022 года запустить его реализацию в пилотных селах на полную мощность. Исследования биологической активности якутского меда, проведенного в 2019 году, показало высокие конкурентные преимущества Мегино-Кангаласского и Амгинского районов, потому, по оценке ГБУ «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», реализация проекта может способствовать созданию образцового центра медовой промышленности на национальном уровне.

Людмила Николаева отмечает потенциал северного пчеловодства: «Это одна из немногих подотраслей сельского хозяйства, которая требует сравнительно небольших вложений и может быть рентабельной в современных условиях. Неудивительно, что сегодня и предпринимательское сообщество республики, и местная общественность в районах выступают за системный подход к вопросу развития якутского пчеловодства. Тем более, что это может способствовать развитию новых направлений занятости сельского населения, поддержке малых и средних хозяйств». Отдельно Людмила Николаева обращает внимание на значимость экологической повестки: «Медоносы, важные составляющие биоразнообразия, нуждаются в хорошей экологии, особом режиме пользования лесными ресурсами и земельными угодьями. Именно наша уникальная северная природа и является основой биологической активности якутского меда, что позволяет ему иметь высокие конкурентные возможности за пределами Республики».