В Якутии пассажиры вернули более 3 тысяч авиабилетов

Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» возвращают билеты, приобретенные на все маршруты за пределы Республики Саха (Якутия) на даты с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года без применения штрафов и сборов.

По состоянию на 20 марта возвращено 3 276 авиабилета на общую сумму 33,2 млн рублей.

Возврат билетов осуществляется в кассах по месту приобретения после заполнения на месте заявления с указанием причины.

В авиакомпании, которые не являются резидентами республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) направило письма о возможности отмены штрафных санкций при возврате авиабилетов. Пока ответа от авиакомпаний не поступило.

Также во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 07 марта 2020 года №1023 «Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных на территории городского округа «город Якутск» и городского округа «Жатай» авиакомпания «Якутия» с 17 марта 2020 года в течение 60 дней (до снятия ограничений) приостанавила услугу по перевозке собак и кошек на всех рейсах АО «Авиакомпания «Якутия», выполняющих вылеты из Якутска.