В Якутии пассажиры пострадали и… оштрафованы

16 июля около 13 час. 40 мин. водитель 1991 г.р., управляя автомашиной Тойота Виста, на 645- м километре федеральной автодороги «Вилюй» не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, раны и ушибы лица, а его пассажирам 1995 , 1990 и 1988 г.р. медиками была оказана разовая помощь.

Никто из находившихся в момент аварии в салоне авто не был пристегнут ремнем безопасности.

В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель не имеет водительского удостоверенияю Кроме того сел за руль в состоянии опьянения: мужчина привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ ( напомним, что наказание за данное правонарушение предусматривает арест на срок до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей), за отсутствие необходимых документов, отсутствие страховки и нарушение правил применения ремней безопасности.

Список нарушителей пополнили и все пассажиры: каждый из них привлечен к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ за не пристегнутый ремень безопасности.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения – не допустимо. Алкоголь нарушает координацию, снижает внимательность, скорость реакции, меняет восприятие окружающей обстановки и ситуации, все это способствует тому, что нетрезвый не может оценить степень опасности, преувеличивает свои возможности.

Наличие водительского удостоверения – одно из обязательных условий допуска к управлению автомобилем. Преступно, не имея достаточных навыков, опыта, знаний, садиться за руль, при этом подвергать опасности не только свою, но и чужие жизни. Лишь по счастливой случайности для пассажиров опрокинувшегося авто все закончилось более-менее благополучно, судьба дала им шанс на жизнь. Хочется надеяться, что теперь они крепко подумают, прежде чем отправиться в дорогу с нетрезвым водителем без прав. Еще одного шанса, наверняка, уже не будет.