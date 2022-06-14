В Якутии пассажир парома кинулся в воду спасать телефон — МВД

Дальневосточные транспортные полицейские ещё раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на открытой воде.

Житель республики Саха (Якутия) настолько сильно хотел оставаться на связи, что прыгнул в прохладные воды реки Лены.

Пересекая великую реку на пароме и любуясь окружающим пейзажем, мужчина выронил свой мобильный телефон за борт. Не задумываясь ни на секунду, пассажир ринулся в набежавшую волну. Но, все-таки аппарат успел уйти ко дну. Его участь мог разделить и сам хозяин, которого течение неуклонно относило от парома. Но, на его счастье совсем рядом проходила моторная лодка, пассажиры которой и вытащили утопающего и доставили его на берег. Мужчина был трезв и отказался от госпитализации, но очень сокрушался о потере, не понимая, что сам мог оказаться на дне.

Транспортные полицейские Дальнего Востока ещё раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на открытой воде.

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