В Якутии паромщику запретили перевозить пассажиров

В Якутии по требованию транспортной прокуратуры запрещена эксплуатация паромов, осуществляющих перевозку пассажиров, багажа по маршруту Якутск – Нижний Бестях – Якутск.

Якутской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением законодательства о безопасности плавания установлено, что индивидуальным предпринимателем в навигацию 2021 года осуществлялась эксплуатация судов «РТ — 456», «СП — 858» без документов о технической годности.

Принятые в 2021 году прокуратурой и контролирующими органами меры административного характера к судовладельцу не привели к положительному результату.

В связи с чем, Якутской транспортной прокуратурой в суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации судов «РТ-456», «СП-858».

Якутский городской суд, рассмотрев требования прокурора, признал их обоснованными, удовлетворил в полном объеме, запретив судовладельцу эксплуатацию судов «РТ-456», «СП-858» до получения документов об их технической годности.

Решения суда не вступили в законную силу.