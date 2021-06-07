В Якутске пациентка плюнула врачу в лицо: больница в шоке

Делом займутся правоохранительные органы

В социальных сетях распространилось видео, где две пациентки обратились по поводу травмы в «Республиканскую больницу №2 – Центр экстренной медицинской помощи» Республики Саха (Якутия). В стенах медицинского учреждения они вели себя неподобающе, ругались нецензурной бранью, хамили медицинским работникам, устроили беспорядок, намеренно опрокинули урну, разбрасывали бумаги воззле регистратуры. Замечания медработников ими были проигнорированы. Перед самовольным уходом одна из пациенток плюнула врачу в лицо…

Медучреждение располагает видеосъемками, где невооруженным глазом видно поведение данных пациенток.

Руководство ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для соответствующей оценки действий пациентов в отношении медицинских работников.