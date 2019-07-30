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В Якутии пациент украл полмиллиона рублей у соседа по палате

36-летний пациент городской больницы обратился в дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» и сообщил о том, что неизвестный похитил у него денежные средства в размере 500 000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Через непродолжительное время оперативники установили подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, проходящий лечение в этом же медучреждении.

Установлено, что прежде чем лечь в больницу, потерпевший продал свою квартиру. Мужчина планировал приобрести новое жилье, а деньги решил взять с собой в больницу. По словам заявителя, полмиллиона рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке.

Мужчина разговорился с одним из соседей по палате, который понял, что у него хранится приличная сумма денег. Ночью злоумышленник похитил денежные средства, однако сбежать из больницы не смог, так как все двери были закрыты. Утром подозреваемого разбудили полицейские. Похищенная наличность была обнаружена в его сумке.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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