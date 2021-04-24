В Якутии озвучены три причины смертности мужчин

23 апреля в Якутске завершилось двухдневное очно-заочное мероприятие – региональный форум «Мужское здоровье и долголетие на севере», состоявшийся в рамках объявленного главой Якутии Года здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Главной целью форума является эффективная реализация политики формирования здорового образа жизни как важнейшего условия увеличения продолжительности жизни мужчин.

На одной площадке в эти дни собрались общественники, ученые, представители органов исполнительной и муниципальной власти республики, руководители медицинских организаций. Они обратили внимание на то, что смертность от внешних причин у мужчин трудоспособного возраста стоит на первом месте. Также необходимо работать по направлению профилактики табакокурения и употребления алкоголя, необходим регулярный, профилактический медицинский осмотр мужского населения.

В качестве спикеров форума выступили российские эксперты: Аполихин Олег Иванович, д.м.н, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России, Рыбальченко Сергей Игоревич, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, Соленов Юрий Владимирович, председатель союза отцов России, Моисеев Олег Олегович, клинический психолог, руководитель Московского городского отделения Общественной организации «Общее дело», эксперт Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ , представители региональных ведомств и администраций муниципальных районов, предприятий и общественных организаций.

Как отметила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, подобный форум проводится в Якутске во второй раз, это становится хорошей традицией, сегодня на форуме «Мужское здоровье и долголетие на севере» собрались люди разных возрастов, профессий, направлений деятельности.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил, что в стране каждая шестая смерть фактически приходится на трудоспособного мужчину. Рыбальченко отметил, что в Якутии накоплен значительный опыт по снижению смертности населения от алкогольного фактора и проекты по созданию территории трезвости заслуживают распространения по всей России.

«Якутяне — молодцы, что поднимаете такую важную тему, как мужское здоровье. 70% смертей в трудоспособном возрасте это мужчины, катализатором этих смертей являются алкоголь, табак, наркотики. Для табачных компаний должен быть налог на здоровье. Граждане РФ выкурили 280 млрд штук сигарет за 2020 год. За 2020 год выпито 18 млрд литра алкоголя в РФ. Это гигантские цифры, которые вносят значительный вклад в мужскую смертность. С большой любовью к вашей земле и с большим удовольствием , как только будет возможность, готов приехать и эти вопросы обсуждать вместе с вами », — отметил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Мужское здоровье в наше время требует повышенного внимания, в том числе в связи с высокой смертностью мужчин. Так, по статистическим данным, за 2019 год смертность мужчин составила 3994, женщин – 2745. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин составила 68 лет, у женщин – 77. В целом за 2019 год причиной смертности на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором месте – смерти от внешних причин, на третьем – от злокачественных новообразований», — сообщил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров.

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Олег Аполихин подчеркнул, что для мужского здоровья страшнее всего гиподинамия, когда мужчина не занимается физической культурой.

«С момента нашей предыдущей встречи прошло четыре года. Время пролетело очень быстро. Целями «Союза отцов» являются содействие укреплению традиционных семейных ценностей в обществе, повышение роли отцовства в реализации воспитательной и культурно-образовательной функции семьи и защите прав детей, поднятие статуса и престижа ответственной социальной роли отца для решения демографических проблем России. В настоящее время организация объединяет более 13,5 тыс. активистов в 51 субъекте Российской Федерации. Консолидация усилий, начало разговоров о мужском здоровье ставит мужчин в очень важное отношение с общественностью и к самим себе. Когда такое внимание идет со стороны женщин и государства повышается статус мужчины и отношения к самим себе, своим собственным семьям и детям. Я надеюсь, что такое межсекторное взаимодействие, когда отношение государства повышается к мужчине и семьям, все это ведет к улучшению демографической ситуации, репродуктивное здоровье мужчин будет идти в позитивное русло. Огромное спасибо за то, что пригласили на форум мужского здоровья!», — сказал исполнительный директор ВОО «СОЮЗ ОТЦОВ» Юрий Соленов.

Одной из ключевых задач форума является всесторонний общественный анализ вопросов формирования здорового образа жизни, охраны здоровья мужского населения, развития человеческого потенциала, долголетия, повышения качества и уровня жизни граждан.

Заслушав и обсудив предоставленные доклады, участники форума отмечают, что проблема улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни мужчин в нашей стране является важнейшей социальной задачей.