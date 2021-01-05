В Якутии ожидаются погодные аномалии?

Аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири в ближайшие дни. На Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, очередная волна аномального холода ожидает регионы Западной Сибири.