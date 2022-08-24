В Якутии ожидаются местами заморозки

Синоптики предупредили о минусовой температуре в ряде районов Якутии, сообщает ЯСИА. Ближайшей ночью столбик термометра опустится до минус трёх градусов на севере республики. Как сообщалось ранее, на текущей неделе вероятность заморозков сохраняется в пониженных местах в Вилюйской группе улусов, Ленском, Олёкминском и центральной группе районов республики.

На сайте Якутского гидрометцентра опубликован прогноз погоды по всей Якутии на 25/VIII 2022 г.:

На большей части местами небольшие кратковременные дожди, на Колыме, ночью на северо-востоке местами умеренные. Ветер порывистый, местами до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+7°, на западе, юге, в центральных районах при прояснении и на севере до -3°, местами заморозки, днем +11+16°, на севере +5+10°.

На 26-27/ VIII 2022 г.

В центральных, южных, юго-восточных, восточных районах местами небольшие кратковременные дожди, на западе умеренные, 26 августа на северо-западе местами сильные дожди, ветер умеренный, местами порывистый до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+10°, при прояснении в пониженных местах, в горах 0,-3°, заморозки, днем +15+20°, при дождях на западе +10+15°, на севере +5+10°, 27 августа в Колымо-Индигирских районах +18+23°.

Погода в Якутске на 25 августа

Температура ночью +6+8° градусов, днем+13+15°. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с