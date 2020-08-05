В Якутии ожидают много «победителей» памятного диктанта

Организовываются площадки для проведения «Диктанта Победы» во всех районах. Ответственными там будут главы районов и наслегов.

4 августа в режиме видеоконференции прошло организационное заседание оргкомитета «Наша Победа», председателем которого является секретарь якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айсен Николаев. На заседании обсуждались организация, подготовка и проведение Всероссийской акции «Диктант Победы».

Напомним, что «Диктант Победы» был организован оргкомитетом «Наша Победа» по инициативе «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и «Волонтерами Победы».

Акция пройдет 3 сентября по всей России. В республике акция пройдет в образовательных учреждениях всех районов при поддержке министерства образования РС(Я), министерства молодёжи РС(Я), «Волонтеров Победы» и Союза ветеранов РС(Я).

Как прошло заседание, мы решили спросить у регионального координатора партийного проекта «Историческая Память», члена фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Елены Голомаревой

«На заседании мы обсудили некоторые вопросы. Во-первых, поучаствовать в «Диктанте Победы» можно будет как очно (то есть прийти и написать тест как на ЕГЭ), так и в онлайн форме. Также, можно будет пройти тест предварительно. Для всего этого нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать для себя подходящий формат прохождения. Во-вторых, акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И мы очень надеемся на активное участие молодёжи в «Диктанте Победы», так как наша главная цель – это передать память о великом и тяжелом подвиге советского народа. Именно поэтому, мы организовываем площадки для проведения «Диктанта Победы» во всех районах нашей республики, на которых ответственными будут главы районов и наслегов, чтобы у каждого была возможность поучаствовать в этом мероприятии. Подготовка к акции идёт полным ходом, и мы верим, что победителей «Диктанта Победы» от Якутии будет намного больше», — поведала нам Елена Голомарева.

В этом году акция была перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции и будет проведена 3 сентября. Количество участников акции в 2020 году вырастет в несколько раз, ведь «Диктант Победы» планируется провести во всех населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения более 5 тыс. человек.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать для себя более удобную форму прохождения.