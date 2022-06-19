В Якутии ожидается усиление ветра с грозой

Сегодня утром в ряде пунктов наблюдения столбики термометров поднялись до +20°. Так, в Батагай-Алыте +20°, в Намцах +19°, в Сангаре, Якутске, Чернышевском +18°, в Бестяхской з/ф, Жиганске +17°. Самое холодно утро зафиксировано в Саскылахе +2°.

В Жиганском, Верхоянском, Усть-Янском, Оленекском районах ожидается усиление ветра до 15-18 м/с с грозой, в арктических районах ветер до 17-22 м/с, в Томпонском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8+13°, юго-западе +12+17°, северо-западе +3+8°, в арктических районах -3,+2°. Днем +25+30°, юго-западе +27+32°, северо-востоке и колымо-индигирском районах +19+24°, в арктических районах на востоке +12+17°, западе +4+9°, побережье -1,+4°.

В городе Якутске без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха днем потеплеет до +27+29°.