В Якутии ожидается сильный снегопад

В ближайшие сутки, 16 октября, в Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с, метель, снег, местами сильный.

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