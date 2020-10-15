15.10.2020
17:55
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Погода

В Якутии ожидается сильный снегопад

В ближайшие сутки, 16 октября, в Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с, метель, снег, местами сильный.

В Якутске завтра ожидается погода преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -11-13, днем -5-7°. Ночью небольшой снег.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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