В Якутии ожидается сильный дождь

По-прежнему прохладно на северном побережье: так, в Тикси и Чокурдахе +1°, в Саскылахе и на Быковом Мысе +2°, в Депутатском +3°. В Усть-Моме +4°, Оленьке +5°, в Черском и Среднеколымске +8°. А самое жаркое утро обещают в Намцах +21°, в Крест-Хальджае и Ытык-Кюеле +20°, в Покровске +19°. В Витиме и Олекминске +17°, в Чульмане +13°.

Сегодня, 27 июня, в Якутске и его окрестностях, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском, Горном, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском, Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйской группе районов местами ожидаются грозы, при грозах порывы ветра до 15-18 м/с, в Верхоянском, Кобяйском районах местами ожидается сильный дождь.

В Арктических районах ночью кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер умеренный, при грозах порывы ветра до 15-18 м/с, в Булунском, Анабарском порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15+20°, на юго-западе +10+15°, на северо-западе +4+9°, на побережье -3,+2°. Днем +25+30°, на юго-востоке +29+34°, на юго-западе, западе +20+25°, в Колымо-Индигирских районах и северо-западе +11+16°, на севере +6+11.

В Якутске кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы 9-14 м/с, днем +28,+30°.