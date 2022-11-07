07.11.2022
01:00
188
Погода
В Якутии ожидается похолодание до -45°
На западе, юго-западе, юге, востоке, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, на побережье Арктики порывистый до 19-24 м/с и на северо-востоке республики до 17-22, метель. Т.-ра ночью -25,-30 °,при прояснениях в центре, нижней Лене, западе, востоке -33,-38°, на северо-западе -40,-45°, на юге , местами северо-востоке -15,-20°, на юго-западе -5,-10°, днем -14,-19°, на западе, нижней Лене, востоке -20,-25°, на северо-западе -28,-33°, на юге -9,-14°, юго-западе 0,-5°.
В Якутске без существенных осадков, утром местами туман, ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -26-28°, днем-19-21°
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.11.2022
0
1
07.11.2022
0
196
06.11.2022
0
560
06.11.2022
1
659
06.11.2022
0
3258
06.11.2022
0
1091
06.11.2022
0
328
06.11.2022
0
510
06.11.2022
0
1514
06.11.2022
0
403
06.11.2022
0
1253
06.11.2022
2
2268
06.11.2022
0
1574
06.11.2022
0
4556
06.11.2022
0
1701
06.11.2022
0
20904
05.11.2022
0
1313
05.11.2022
0
803
05.11.2022
0
704
05.11.2022
3
7698
05.11.2022
0
3276
05.11.2022
0
1183
05.11.2022
0
924
05.11.2022
0
822
05.11.2022
3
2991
05.11.2022
0
899
05.11.2022
0
524
05.11.2022
0
2382
05.11.2022
0
706
05.11.2022
0
2073
05.11.2022
0
796
05.11.2022
2
15251
05.11.2022
0
1872
05.11.2022
0
708
05.11.2022
0
2222
05.11.2022
0
1106
05.11.2022
0
1794
05.11.2022
0
1400
05.11.2022
0
6712
04.11.2022
1
827
04.11.2022
0
1000
04.11.2022
0
3721
04.11.2022
0
1102
04.11.2022
0
1066
04.11.2022
0
597
04.11.2022
0
465
04.11.2022
0
1066
04.11.2022
0
822
04.11.2022
0
2596
04.11.2022
1
3779
04.11.2022
2
2448
04.11.2022
0
562
04.11.2022
0
960
04.11.2022
0
2163
04.11.2022
0
877
04.11.2022
0
2113
04.11.2022
0
599
04.11.2022
0
2888
ТОП НОВОСТИ
05.11.2022
2
15314
01.11.2022
1
13614
01.11.2022
0
7846
01.11.2022
0
7748
05.11.2022
3
7733
01.11.2022
0
7355
03.11.2022
2
7247
01.11.2022
0
5589
03.11.2022
0
5253
03.11.2022
0
4840
Добавить комментарий