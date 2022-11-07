​В Якутии ожидается похолодание до -45°

Зимой ондатра ведет подледный образ жизни, питаясь корневищами водных растений.

На фото: «Американский гость» ищет новую хатку для зимовки. На западе, юго-западе, юге, востоке, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, на побережье Арктики порывистый до 19-24 м/с и на северо-востоке республики до 17-22, метель. Т.-ра ночью -25,-30 °,при прояснениях в центре, нижней Лене, западе, востоке -33,-38°, на северо-западе -40,-45°, на юге , местами северо-востоке -15,-20°, на юго-западе -5,-10°, днем -14,-19°, на западе, нижней Лене, востоке -20,-25°, на северо-западе -28,-33°, на юге -9,-14°, юго-западе 0,-5°. В Якутске без существенных осадков, утром местами туман, ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -26-28°, днем-19-21°

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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