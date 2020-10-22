В Якутии ожидается погодный «сюрприз»

По данным ЯУГМС, в ближайшие сутки, 23 октября, в Ленском, Мирнинском, Оленекском районах и Вилюйской группе районов ожидается усиление ветра местами до 15-20 м/с, днем в Жиганском, Кобяйском районах – до 19-24 м/с, местами метели, поземки. В Оленекском, Мирнинском районах снег, днем местами сильный.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Автоводителям необходимо быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. Перед поворотом необходимо до минимума снизить скорость, не применяя резкого торможения. Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта. Когда дорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного торможения транспортных средств. При сильном ветре машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража следует парковаться вдали от деревьев, слабоукреплённых и ветхих конструкций.

Также для пешеходов опасность при сильных порывах ветра заключается в возможном падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. По возможности ограничьте выход из зданий.

Будьте внимательны и осторожны!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб «112», «101».