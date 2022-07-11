В Якутии ожидается пасмурная погода

В большинстве районов Якутии ожидается пасмурная погода. Так, утром в Витиме, Олекминске и Верхоянске +14°, в Сунтаре, Алдане и Чокурдахе +15°, в Олекминске и Верхневилюйске +16°, Депутатском, Намцах и Покровске +17°, в Тикси +18°. Плюс 25° за окном в Теплом Ключе и Охотском Перевозе. В Усть-Мае +22°, в Чурапче +21°, в Крест-Хальджае и Оймяконе +20°. На севере, в Саскылахе, утром воздух прогрелся до +8°, в Мирном +11°, в Черском +12°.

В центре, востоке, юго-западе небольшие, местами умеренные дожди, в Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Верхоянском районах местами сильные, местами грозы, ветер умеренный, при грозах и на побережье Арктики порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11+16°, на востоке, юго-востоке +16+21°, на западе при прояснениях +6+11°, на побережье +1+6°, днем +21+26°, на востоке, юго-востоке, Колыме +28+33°, при дожде и на севере +14+19°, на побережье +4+9°.

В Якутске +18°, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем +20+22°.