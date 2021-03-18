В Якутии ожидается оттепель

Прогноз погоды на ближайшие сутки 19 марта в г. Якутске

с 21 ч 18/III до 21 ч 19/III

Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -27-29°, днем -8-10°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)

На 20-21/III 2021 г.

Небольшой, местами умеренный снег, в Ленском, Олекминском, Мирнинском, Вилюйской группе, Оленекском районах, по нижней Лене, днем 21 марта в центральной части местами порывистый ветер до 15-20 м/с, метель, поземки. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснении -20-25°, на западе, 21 марта в центре, на юге -6-11°, днем -1-6°, на западе, юге, 21 марта на юго-востоке -2+3°, оттепель, 21 марта по Вилюю, на северо-западе похолодание ночью -23-28, местами -30-35°, в низинах на северо-западе -40-45°, днем -20-25°, местами -27-32°, на северо-востоке, Колыме 20 марта ночью -26-31°, местами -36-41°, 21 марта ночью -20-25°, местами -30-35°, днем -3-8°, местами -13-18°.