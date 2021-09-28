В Якутии ожидается месяц небольших неприятностей

Помехи в телевещании ожидаются в республике в ближайший месяц из-за солнечного излучения, передает пресс-служба РТРС.

«С 30 сентября в небе над Якутией начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Во время интерференции возможно периодическое кратковременное ″замерзание″ картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание», — говорится в сообщении.

Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

В Якутии кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 10:52 до 11:54, либо с 14:19 до 15:13 (время якутское). Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 24 минуты.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.