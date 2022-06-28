В Якутии ожидается гроза с порывистым ветром

Тикси сегодня по-прежнему удерживает звание самой холодной точки Якутии в июне. Так, утром зафиксирована температура +1°. В Саскылахе +2°, в Депутатском +4°, в Чокурдахе +8° и в Черском +12°. Теплее всех в Охотском Перевозе +20°, в Амге, Намцах и Покровске +19°. В Витиме +16°, в Вилюйске, Верхневилюйске и Нюрбе +10°.

На северо-западе преимущественно без осадков, на остальной территории небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, в Томпонском районе местами сильные, местами с грозами. На Арктическом побережье и при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха +23+28°, на западе +18+23°, на северо-востоке +14+19°, в Арктических районах +6+11°, на востоке +13+18°, на побережье -1,+4°.

В Якутске утром +19°, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с, днем +24,+26°.