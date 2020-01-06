В Якутии ожидается аномальное потепление

В ближайшее время практически по всей России сохранится аномальное тепло, которое пришло вместе с атлантическим циклоном, сообщили в российском Гидрометцентре.

«Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Так, по данным метеорологов, сильнее всего аномалия среднесуточной температуры воздуха проявилась на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири. Там отклонение от нормы достигает +16°С. Как поясняют синоптики, в дневные часы температура в этих районах страны достигает нулевой отметки, что «совсем не свойственно для начала января».

По данным специалистов, такая аномальная для России ситуация сохранится «как минимум до конца первой декады текущего месяца». Синоптики утверждают, что в большинстве российских регионов температурный фон будет значительно превышать климатическую норму. Но, например, на востоке Чукотки и на севере Камчатки столбики термометров будут показывать допустимые значения. Метеорологи ожидают, что самое явное проявление природной аномалии будет происходить в Сибири и на западе Якутии. Там отклонение среднесуточной температурной нормы составит порядка 16°С и более.