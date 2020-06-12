В Якутии овчарка Малыш помогла найти воров

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже с территории частного дома в Сайсарском округе столицы Якутии. По словам заявителя, с его двух автомобилей похитили по аккумулятору. Общий материальный ущерб составил около 10 000 рублей.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал кинолог Василий ШМАТОВ со служебной немецкой овчаркой по кличке Малыш. При осмотре места происшествия четвероногий напарник взял след и привел полицейского прямиком к подозреваемым, когда те пытались скрыться через дворы. Одного злоумышленника кинолог задержал, второй успел скрыться. Однако кинолог успел передать информацию водителю СОГ и сотруднику уголовного розыска. Служебный автомобиль поехал наперерез убегающему злоумышленнику, который пытался скрыться через болотистую местность, но у него ничего не вышло, и он был задержан.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленников. Ими оказались ранее судимый за разбой 27-летний мужчина и ранее судимый за кражу 28-летний мужчина. Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.