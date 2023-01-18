В Якутии отремонтируют 265 км региональных автодорог по нацпроекту «БКД»

В этом году, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в республике поставлена задача привести в нормативное состояние свыше 265 км автодорог регионального значения, а также сдать в эксплуатацию два крупных мостовых перехода.

«В этом году основные дорожные работы будут идти на республиканских автодорогах «Амга», «Умнас», «Нам», «Мухтуя» и «Харбалах». Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения планируется ввести в эксплуатацию свыше 10,8 км наружного освещения в транзитных селах Жиганск, Кобяй и Ытык-Кюель», — сообщил представителям СМИ первый заместитель генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» Виктор Игнатьев.

Представитель ведомства подчеркнул, что в рамках нацпроекта «БКД» по линии капитального строительства в этом году требуется ввести в строй два крупных моста через реки Нюя в Ленском районе (1,75 км вместе с подходами) и Менкюле (0,9 км с подходами) в Томпонском улусе. Кроме того, продолжится реконструкция участков региональных автодорог «Нам» (с 7 км по 11,8 км) и «Умнас» (11,8 км по 20 км) в границах города Якутска.