В Якутии отремонтирован мост через реку Таас-Юрях

Объект, расположенный на 1310-м км, сдан в эксплуатацию на четыре месяца раньше срока, сообщает ФКУ Упрдор «Вилюй».

В ходе капитального ремонта мостовики выполнили укрепительные работы, обновили опоры моста, пролетные строения, устроили новое покрытие из сталефибробетона и водоотвод, а также установили новое барьерное ограждение. Все металлические конструкции обработаны антикоррозийной защитой.

Протяженность моста составляет 33,9 пог. м., ширина проезжей части — 6 м. Грузоподъемность сооружения благодаря выполненным работам стала соответствовать современным нагрузкам.

Добавим, что сегодня на федеральной трассе «Вилюй» ведутся работы по приведению в нормативное состояние еще пяти искусственных сооружений – это мосты через реки Салаа Басса (км 243), Басылай-Юрях (км 869), Оччугуй-Ботуобуя (км 1255) и через каналы на 510-м и 716-м километрах.