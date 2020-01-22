В Якутии отравились 18 учащихся спортивной школы-интерната имени Коркина
Прокуратура проверяет данные об отравлении 18 несовершеннолетних и троих взрослых в Чурапчинском районе.
По поручению прокуратуры республики прокуратурой Чурапчинского района организована проверка по факту обращения в районную больницу с признаками отравления 18 несовершеннолетних воспитанников Чурапчинской Республиканской спортивной средней общеобразовательной школы – интернат им. Д.П. Коркина и 3 взрослых.
В ходе проверки, в том числе с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся образовательного учреждения.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
На контроле прокуратуры также находится доследственная проверка проводимая следственными органами по указанному факту на предмет наличия признаков уголовно-наказуемого деяния.
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